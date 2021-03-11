В Эстонии предложили закрыть границу, чтобы остановить распространение коронавируса

ТАЛЛИН, 11 марта. /ТАСС/. Оппозиционная Консервативная народная партия (КНП) Эстонии призвала правительство из-за распространения коронавируса закрыть на четыре недели государственную границу для приезжих и начать самостоятельную закупку вакцин. Об этом партия сообщила в четверг в распространенном заявлении.

"Все страны, закрывшие границы, в том числе Латвия и Финляндия, смогли взять вирус под контроль, - заявил председатель КНП Мартин Хельме. - Если Эстония будет по-прежнему держать границы открытыми, то ограничения внутри государства не принесут пользы, поскольку в то же самое время в страну въезжают инфицированные". Он также призвал начать прямые переговоры с производителями вакцин.

"Покупая вакцину в рамках совместных европейских закупок Эстония не надеется достичь коллективного иммунитета к концу года, - добавил Хельме. - Единственное решение - в качестве государства покупать вакцины непосредственно на рынке, а не цепляться за возможности покупки через Брюссель. Наша партия хотела этого в прошлом году (тогда КНП входила в правительство - прим. ТАСС), но правительство осталось убежденным [в европейских ценностях], и теперь весь народ страдает из-за этой приверженности". Хельме также призвал начать продажу экспресс-тестов на коронавирус в Эстонии.

За минувшие сутки в Эстонии провели 9 402 теста на коронавирус, из которых положительными оказались 1 957 (20,8%), умерли девять человек. Общее количество инфицированных в стране достигло 80 929, умерли 686 человек. Вакцинация началась в Эстонии 27 декабря прошлого года, к настоящему моменту две дозы вакцины получили 47 795 человек.

Правительство республики ввело с 28 декабря по 17 января масштабные ограничения из-за коронавируса в уезде Харьюмаа, в том числе в Таллине, позднее их продлили до 31 января. С 1 февраля кабинет министров объявил о введении новых ограничений по всей стране, их ужесточили с 1 марта, а затем еще раз с 6 марта.

С 11 марта правительство Эстонии в очередной раз ужесточило ограничения: все школьники перешли на удаленное обучение, работать смогут только магазины товаров первой необходимости, предприятия общепита будут торговать только навынос. Жителям рекомендуют соблюдать правила социального дистанцирования на улице.