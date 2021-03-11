В Барнауле приостановили занятия в школе, где у детей диагностировали заболевания ЖКТ

БАРНАУЛ, 11 марта. /ТАСС/. Предписание о приостановлении обучения на два дня выдали школе № 128 в Барнауле, где у учеников диагностировали острую кишечную инфекцию, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

"11 марта поступили два экстренных извещения на заболевание острой кишечной инфекцией (инфекционный гастроэнтерит) у учащихся 10 и 11 классов школы № 128. В настоящее время устанавливается количество отсутствующих на занятиях школьников и причины их отсутствия. Учебному заведению выдано предписание о проведении противоэпидемических мероприятий, а также о приостановлении образовательного процесса на 12-13 марта для проведения заключительной дезинфекции и установления причин заболеваемости", - сказали в пресс-службе.

Специалисты Роспотребнадзора выехали в школу для проведения эпидемиологического расследования: на месте произведен отбор проб для лабораторных исследований - воды, смывов с поверхностей, продуктов, биоматериала у персонала пищеблока.

Ранее мэрия Барнаула сообщала о заболевании желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у 10 из 144 учеников, отсутствующих на занятиях в школе № 128. По данным властей, к медикам обратились десять школьников, которым поставлены диагнозы "гастроэнтерит", "дисперсия", "дисфункция ЖКТ". Среди симптомов у заболевших рвота, расстройство желудка, температура. В школу направлена комиссия комитета по образованию города. По факту произошедшего прокуратура Алтайского края и региональное следственное управления СК РФ проводят проверку.