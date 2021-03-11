В США суд восстановил часть обвинений против экс-полицейского по делу об убийстве Флойда

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Суд округа Хеннепин (штат Миннесота) в четверг разрешил вновь предъявить часть обвинений бывшему полицейскому Дереку Шовину, которому инкриминируется непредумышленное убийство темнокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года. Трансляцию слушаний ведет местная газета Star Tribune.

Судья Питер Кэхилл заявил, что "удовлетворяет ходатайство" прокуратуры. Он отметил, что "обвинения в убийстве третьей степени восстановлены".

До этого Шовин обвинялся в убийстве второй степени. Представители прокуратуры настаивали на том, чтобы ему инкриминировалось также и убийство третьей степени. В обоих случаях речь идет о непредумышленном убийстве.

Флойд умер после того, как при его задержании в Миннеаполисе 25 мая 2020 года Шовин применил жесткий удушающий прием. 26 мая всех четырех стражей порядка, которые участвовали в аресте афроамериканца, уволили. Шовину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. Трем другим бывшим полицейским инкриминируются, в частности, преступная халатность, пособничество и подстрекательство к убийству, а также пособничество в непредумышленном убийстве. Все четверо ранее были освобождены под залог.

После смерти Флойда в США имели место массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.