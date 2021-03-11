Производство вакцины "Спутник V" в Сербии начнется до 20 мая

БЕЛГРАД, 11 марта. /ТАСС/. Производство российской вакцины "Спутник V" на территории Сербии начнется до 20 мая текущего года. Об этом заявил в четверг министр инноваций и технологического развития Сербии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович.

"Производство российской вакцины "Спутник V" в институте вирусологии "Торлак" начнется до 20 мая текущего года", - цитирует Поповича его пресс-служба.

Как заявил Попович после встречи в Москве с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, стороны утвердили дорожную карту производства вакцины, которую было поручено разработать на встрече президента Сербии Александара Вучича с вице-премьером РФ Юрием Борисовым 15 февраля. "До конца марта будет подписан договор о передаче технологии с российскими партнерами, - заявил Попович. Сообщается, что до 16 апреля в Сербию поступят небольшие объемы субстанции вакцины, после чего будет выпущена пробная партия. После проверки качества партии в России стартует производство значительных объемов вакцины до 20 мая, отмечается в сообщении.

"Это исторический момент для Сербии. При помощи наших русских братьев мы обновляем наш суверенитет в производстве вакцин, в чем наша страна когда-то была одним из лидеров в Европе, - напомнил сербский министр.

3 февраля президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с Вучичем самостоятельное производство вакцины "Спутник V" на территории республики. По результатам беседы президент Вучич сообщил, что Сербия при помощи специалистов из России построит нужные объекты и будет самостоятельно производить вакцину. Ожидалось, что страна через два-три месяца начнет расфасовку российского препарата "Спутник V", а до конца года на территории страны начнется полноценное производство вакцины.