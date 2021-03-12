Минздрав Белоруссии призвал не паниковать из-за появления в стране британского штамма

МИНСК, 12 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил в пятницу, что не видит причин для паники из-за выявления в стране британского штамма коронавируса. По его словам, ситуация с заболеваемостью COVID-19 развивается в пределах сделанного ранее прогноза.

"К счастью или к сожалению, ситуация развивается в запрогнозированных рамках. Британский штамм, как и другие штаммы, скорее всего, должен прийти в популяцию академических штаммов нашей страны. Причин для паники я не вижу", - приводит слова Пиневича пресс-служба Минздрава.

По его словам, пока информация о данном штамме противоречива, а сам он уже широко распространился в странах Западной Европы. "Ни один из пациентов с британским штаммом не проходит стационарного лечения [в Белоруссии]", - добавил министр.

Вместе с тем он не исключил подъема заболеваемости в республике, однако связал его с весенним периодом, когда традиционно учащаются случаи сезонных заболеваний. При этом Пиневич подчеркнул, что пока такого роста нет, и подтвердил готовность системы здравоохранения к росту числа инфицированных. "Мы в готовности, мы не ослабляем все наши режимные мероприятия, касающиеся респираторного этикета. Масочный режим останется у нас, как минимум, до летнего сезона, а может и больше. Он [режим] свою роль сыграл и будет играть в дальнейшем. Уровень заболеваемости сейчас ниже 40% от пика весенней волны", - добавил он.

В четверг Минздрав Белоруссии сообщил, что в республике выявлены первые случаи инфицирования британским штаммом нового коронавируса - у прибывших из-за рубежа: из Польши, Египта и с Украины. Еще несколько человек заразились на территории страны. По последним данным, всего в Белоруссии выявлено 298 960 случаев заражения коронавирусом (3,1% населения республики), в последние дни суточный прирост числа инфицированных колеблется в пределах 800-1 200.

В Белоруссии с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Республика стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. В конце декабря прошлого года начали прививать граждан из групп риска - медработников. 2 марта Пиневич сообщил, что власти планируют приступить к массовой вакцинации всех желающих в апреле. Всего на добровольной основе планируется привить более 5,5 млн человек. 30-31 марта в стране планируется запустить промышленное производство вакцины "Спутник V".