Лукашенко заявил, что пока не будет вакцинироваться от коронавируса

"Я надеюсь, что у меня еще антитела сохранились, хотя времени с августа достаточно прошло. Надо уже смотреть, но я надеюсь, не паникую. У меня нет возможности паниковать. Если президент запаникует, следом будете вы, а потом весь народ, - сказал Лукашенко. - Я принял решение, что коль у меня есть антитела, мне вакцинироваться не надо. Но придет время, надо будет попробовать".

Он также заверил, что в перспективе у белорусов будет выбор вакцин от COVID-19. По его словам, до конца марта в стране начнется производство российской вакцины. "В 20-х числах начнем производить вакцину. До конца месяца мы произведем. И очень надеюсь, что где-то во второй половине этого года мы не просто произведем вакцину по российской технологии, а сделаем свою, специалисты работают, то есть уже на нашей базе, наших технологиях".

Лукашенко упомянул и о поставках в Белоруссию китайской вакцины, отметив, что ее в мире оценивают положительно. "То есть мы предоставим вам разные вакцины, - сказал он. - За вакцину не волнуйтесь. Чего бы нам это ни стоило, мы защитим своих людей".

В Белоруссии с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Республика стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. В конце декабря 2020 года начали прививать граждан из групп риска - медработников. Власти планируют приступить к массовой вакцинации всех желающих в апреле. В четверг Минздрав Белоруссии сообщил, что в республике выявлены первые случаи инфицирования британским штаммом нового коронавируса у прибывших из Польши, Египта и с Украины. Ранее Лукашенко заявлял, что переболел коронавирусной инфекцией летом, причем перенес заболевание "на ногах", бессимптомно.