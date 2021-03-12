Онищенко: сертификаты о вакцинации снимают вопрос о необходимости ввода иммунных паспортов

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Международный сертификат о вакцинации, в котором фиксируются все прививки человека, снимает необходимость в введении ковид-паспортов. Такое мнение выразил бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"Все вакцины при необходимости заносятся во всеми понимаемый, всеми воспринимаемый международный документ, который называется "сертификат о вакцинации". <...> Поэтому никаких новых изобретений в этом плане не нужно делать", - сказал он в пятницу в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Онищенко подчеркнул, что сертификат о вакцинации издается не только на русском языке. "[Сертификат] тоже имеет все свои параметры, издается на всех языках мира, на международных языках, на языках стран, входящих во Всемирную организацию здравоохранения", - объяснил он.

1 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК собирается представить в марте проект единого сертификата о вакцинации от коронавируса. Как ранее заявляла канцлер Германии Ангела Меркель, главы государств и правительств стран Евросоюза едины во мнении о необходимости введения электронных сертификатов вакцинации, члены сообщества будут стремиться создать их к лету.