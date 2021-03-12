Эксперт заявил, что новые штаммы коронавируса не влияют на тяжесть течения заболевания

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Новые мутировавшие штаммы коронавируса никак не влияют на тяжесть течения заболевания как у детей, так и у взрослых. Об этом сообщил журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Поскольку у новых штаммов репродуктивное число выше, то есть они более заразные, заболеваемость тоже может немного увеличиться, но в тех же пропорциях во всех возрастных группах. На тяжесть течения заболевания новые штаммы так же не влияют - ни у детей, ни у взрослых", - сказал он.

Горелов отметил, что новые штаммы также вряд ли существенно изменят структуру заболеваемости. По его словам, наблюдения показали, что дети в целом болеют коронавирусной инфекцией гораздо реже и легче, чем взрослые. Заболеваемость детей не превышает 8-10% в общей структуре. При этом она постепенно увеличивается (начиная с семилетнего возраста), и основное количество заболевших приходится на подростков 13-15 лет.

"Прервать эпидемиологический процесс позволит массовая вакцинация. Но поскольку вакцины от коронавирусной инфекции новые, прежде чем применять их у детей, они должны пройти клинические испытания у четырех возрастных категорий: у детей с 18 до 14 лет, с 14 до 7 лет, с 7 до 2 лет и детей до 2 лет. По мере проведения клинических испытаний будут даны рекомендации по применению соответствующих вакцин для разных детских групп", - заключил он.