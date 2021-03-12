Парижский Disneyland не возобновит работу 2 апреля

ПАРИЖ, 12 марта. /ТАСС/. Парижский Disneyland не сможет возобновить работу 2 апреля из-за ситуации с коронавирусом во Франции. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении парка.

"Учитывая ситуацию и ограничения на передвижения, Disneyland не откроется 2 апреля, как планировалось ранее", - отметили в администрации парка.

Ранее открытие Disneyland планировалось 13 февраля, однако в январе в парке сообщили о переносе возобновления работы на 2 апреля.

Согласно последним данным властей, всего с начала эпидемии в республике зафиксировали 3 990 331 случай заражения коронавирусом. Число жертв пандемии достигло 89 856.