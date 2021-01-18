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Пандемия COVID-19

Disneyland в Париже отложил возобновление работы до 2 апреля

Ранее открытие парка было запланировано на 13 февраля

ПАРИЖ, 18 января. /ТАСС/. Парижский Disneyland отложил возобновление работы до 2 апреля в связи с ухудшением санитарной ситуации в Европе. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении парка.

"Из-за сложившейся в Европе ситуации парижский Disneyland не откроется 13 февраля, как планировалось изначально, - отметила дирекция парка. - Если позволят условия, мы вновь откроем Disneyland 2 апреля 2021 года". "Мы благодарим вас за вашу неизменную преданность и понимание в этот трудный период", - добавили в Диснейленде.

Согласно последним данным властей, во Франции с начала эпидемии выявлено 2 910 989 случаев заражения коронавирусом. Ежедневно в настоящий момент фиксируется около 20 тыс. случаев.

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