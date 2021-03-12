Регулятор ЕС рекомендовал внести аллергию в список побочных эффектов вакцины AstraZeneca

ГААГА, 12 марта. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало включить аллергическую реакцию в перечень возможных побочных эффектов противокоронавирусной вакцины компании AstraZeneca. Об этом регулятор сообщил в пятницу на своем сайте .

"После оценки безопасности на фоне случаев анафилактического шока (острых аллергических реакций) при использовании вакцины AstraZeneca комитет EMA по оценке фармакологических рисков рекомендовал обновить информацию о препарате, включив анафилаксию и гиперчувствительность (аллергические реакции) в перечень побочных эффектов", - говорится в заявлении ЕМА.

Рекомендация основана на изучении 41 случая возможного развития анафилактического шока после проведения около 5 млн вакцинаций в Великобритании. В сообщении также отмечается, что предупреждение о риске развития анафилактического шока уже включено в описание препарата AstraZeneca, поскольку такая реакция в редких случаях может проявляться при применении вакцин.

Ранее Болгария, Дания, Исландия, Италия, Норвегия, Румыния и Таиланд приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у привившихся и якобы связанном с этим летальном исходе в Дании. При этом EMA впоследствии рекомендовало продолжить использование данного препарата, обратив внимание на отсутствие указаний на то, что к осложнениям привела именно вакцинация.