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Специалисты Морспасслужбы передали владельцу судно, горевшее в Японском море

Сейчас на судне сохраняется крен, очагов возгорания нет

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта. /ТАСС/. Специалисты Морспасслужбы отбуксировали к причалу на острове Русский и передали владельцу рыбопромысловое судно "Витим", на борту которого 6 марта произошел пожар. Об этом ТАСС в субботу сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

"Судно доставили к причалу на острове Русском на мысе Поспелова, оно передано судовладельцу", - сказал Кравченко, уточнив что операция была завершена около 17:00 (10:00 мск) в субботу.

На судне сохраняется крен 5-8 градусов, но очагов возгорания нет.

Рыболовецкое судно "Витим" загорелось 6 марта в акватории залива Петра Великого в районе острова Аскольд. На его борту находились 30 человек, они на спасательных плотах покинули судно, а затем были подняты рыболовецким судном "Алчан", которое доставило их во Владивосток. Один из моряков повредил руку.

"Витим" принадлежит ООО "Пасифик Краб" и ходит под флагом РФ, порт приписки - Владивосток.

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РоссияПриморский край
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