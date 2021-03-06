В Приморье на рыболовном судне произошел пожар

ТАСС, 6 марта. Пожар на рыбопромысловом судне "Витим", принадлежащем компании "Пасифик Краб" (порт приписки Владивосток), произошел в Приморье. Пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщила в субботу Приморская транспортная прокуратура.

"Рано утром 6 марта в акватории залива Петра Великого (район острова Аскольд, Приморский край) загорелось рыболовецкое судно "Витим", на борту которого находились 30 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. Члены экипажа эвакуированы, спасательное судно приступило к ликвидации пожара", - говорится в сообщении.

Приморская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания.