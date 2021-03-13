Число привившихся от коронавируса в Татарстане превысило 100 тыс.

ТАСС, 13 марта. Более 100 тыс. человек привились от коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V" в Татарстане, сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Из них более 40 тыс. человек прошли второй этап прививки.

"Всего провакцинировано 101 428 человек, прирост за сутки составил 2 123 жителя. Из них вторую дозу получили 41 477 человек", - говорится в сообщении Минздрава.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 13 марта в Татарстане зафиксировано 18 636 случаев коронавируса, за сутки инфекцией заразились 52 человека. Медики вылечили 15 332 пациентов, еще 375 заболевших умерли.

Всего на территории республики проживает более 3,9 млн человек. Таким образом, на сегодня первый компонент вакцины получили около 2,6% населения Татарстана.