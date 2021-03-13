Прививку от коронавируса в Петербурге сделали более 305 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Более 305 тыс. жителей Санкт-Петербурга прошли вакцинацию от коронавируса, из них 195 тыс. человек получили вторую дозу прививки, сообщили в субботу в пресс-службе администрации губернатора города.

"В Петербурге от COVID-19 привито более 305 тыс. человек. Об этом губернатор Александр Беглов сказал в ходе объезда учреждений здравоохранения Курортного и Кронштадтского районов. Полностью прошли курс вакцинации из двух доз 195 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что планируется открытие пунктов вакцинации в дачных поселках, однако в городе, по словам Беглова, сделать прививку будет проще. "В дачных поселениях планируется организовать выездные бригады. Но там будет прививку сделать сложнее. В городе для этого лучшие условия", - привели в пресс-службе слова губернатора.

Всего в городе работают 129 пунктов вакцинации и восемь мобильных пунктов в торговых центрах.

Беглов отметил, что в ближайшее время в город ожидается поступление крупной партии вакцины. Как ранее сообщил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец, новая поставка вакцины от коронавируса ожидается в Петербурге на следующей неделе.

По последним данным, в Петербурге выявили 379 648 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 328 427 человек, умерли 11 619. За последние сутки в городе выявили 943 случая заражения.