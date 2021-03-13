В Петербурге открылся пункт вакцинации от коронавируса на стадионе "Газпром-Арена"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Новый пункт вакцинации от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге открылся на стадионе "Газпром-Арена" - площадке, которая этим летом примет игры чемпионата Европы по футболу. Прививку "Спутник V" могут сделать совершеннолетние посетители стадиона, сообщили в субботу в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в городе коронавирусной инфекции.

"Сегодня на "Газпром Арене" открывается кабинет вакцинации. Прививку "Спутник V" смогут сделать все посетители арены старше 18 лет", - говорится в сообщении.

По данным совета, в настоящее время в Петербурге для больных коронавирусом и пневмониями развернуто 6 756 коек. Свободными из них остаются более 30,2% - 2 039.

Отмечается, что всего на сегодняшний день в городе привито 305 182 человека, из них 195 382 полностью закончили цикл вакцинации. Всего в Петербург поступило 348 542 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент - 43 360 комплектов.

По последним данным, в Петербурге выявили 379 648 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 328 427 человек, умерли 11 619. За последние сутки в городе выявили 943 случая заражения.

Стадион "Санкт-Петербург", который в конце 2018 года получил название "Газпром-Арена", принимал матчи чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций в 2017-м. Также "Газпром-Арена" в Петербурге примет 4 матча чемпионата Европы по футболу, который состоится 11 июня - 11 июля 2021 года в 12 европейских городах.