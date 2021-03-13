Захарова прокомментировала ситуацию с журналистом, устроившим представление у МИД РФ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию с болгарским журналистом, который пришел к зданию российского дипведомства и устроил представление с ансамблем в национальной кавказской одежде ради того, чтобы "сделать ей предложение", призвала мужчин контролировать свои эмоции.

"Что я могу сказать, я считаю, что мужчины должны контролировать свои эмоции", - сказала дипломат в субботу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Захарова призналась, что узнала обо всей ситуации "уже потом от коллег и от охраны здания" МИД.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что полиция задержала четырех человек у здания МИД России в кавказской национальной одежде и с игрушечным оружием, устроивших представление с ансамблем. Среди них был корреспондент "Медиа Мост Болгария" Борис Анзов. В отделе полиции он пояснил, что пришел на Смоленскую площадь "делать предложение Марии Захаровой".

Анзов теперь должен оплатить административный штраф 500 рублей.

Корреспондент Анзов и Мария Захарова знакомы. Он регулярно посещает брифинги для журналистов, которые она проводит. Анзов неоднократно преподносил Захаровой подарки, в том числе картину собственного исполнения и именное национальное болгарское платье.