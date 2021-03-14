Сербия на первом этапе выпустит по 2 млн доз двух компонентов "Спутника V"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Сербия планирует на первом этапе произвести достаточно вакцины от коронавируса "Спутник V", чтобы привить 2 млн человек. Об этом сообщил министр инноваций и технологического развития Сербии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович в эфире программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия-1" .

"В первом периоде мы разговаривали о 4 млн [доз] вакцины - это 2 млн первого компонента и 2 млн второго компонента, - сказал он. - Это вопрос не только вакцины, это вопрос сегодня действительно возвращения нашего суверенитета в области фармацевтической индустрии".

Ранее министр заявил, что производство российской вакцины "Спутник V" на территории Сербии начнется до 20 мая 2021 года.