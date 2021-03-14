Глава Тюменской области выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Пономарева

ТАСС, 14 марта. Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования родным и близким зампреда комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатора от Тюменской области Михаила Пономарева, который умер в субботу на 68-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона в воскресенье.

"Открытый, активный, ответственный политик на всех постах, которые он занимал, Михаил Николаевич отдавал все силы и знания решению вопросов как социально-экономического развития регионов, так и проблем конкретных людей. Он много сделал и на посту депутата Тюменской областной думы, и на посту сенатора, представляя интересы нашей области в Совете Федерации <...> Выражаю глубокие соболезнования семье, родным, близким, друзьям и коллегам", - говорится в сообщении Моора, которое цитирует пресс-служба правительства региона.

Губернатор подчеркнул, что Пономарев пользовался уважением и авторитетом у жителей региона и депутатского корпуса Тюменской областной думы. "Михаил Николаевич был большой личностью, опытным государственным деятелем, всю свою жизнь он отдал служению людям и Родине", - отметил Моор.

Пономарев родился 1 января 1954 года. Его сенаторские полномочия должны были закончиться в сентябре 2021 года. До наделения полномочиями сенатора он был депутатом Тюменской областной думы шестого созыва.