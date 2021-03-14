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Пандемия COVID-19

Россия предоставила Хорватии запрошенные данные по вакцине "Спутник V"

По словам руководителя Хорватского агентства лекарственных средств и медицинских товаров Синиши Томича, до одобрения российской вакцины на уровне ЕС препарат не может применяться в Хорватии

ЗАГРЕБ, 14 марта. /ТАСС/. Россия предоставила хорватской стороне запрошенные ранее данные по вакцине от новой коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщило в воскресенье национальное телевидение HRT.

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"Что касается экстренного импорта ["Спутника V"], то законодательство гласит, что вакцина должна иметь разрешение для начала ее применения, как и любое лекарство, - привело телевидение комментарий руководителя Хорватского агентства лекарственных средств и медицинских товаров Синиши Томича. - Юрисдикция в этом случае [остается] исключительно за Европейским агентством лекарственных средств".

При этом Томич отметил, что до одобрения российской вакцины на уровне Европейского союза препарат не может применяться в Хорватии.

Вакцинация населения от коронавируса началась в Хорватии 27 декабря 2020 года. На первом этапе в страну поступила партия из 9 750 доз препарата американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Власти сделали предварительный заказ в общей сложности на 5,9 млн доз вакцин Pfizer и BioNTech, а также компаний AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson и CureVac. К настоящему времени в стране провакцинировано почти 260 тыс. жителей.

Теги
РоссияХорватияПандемия COVID-19
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