Россия предоставила Хорватии запрошенные данные по вакцине "Спутник V"

ЗАГРЕБ, 14 марта. /ТАСС/. Россия предоставила хорватской стороне запрошенные ранее данные по вакцине от новой коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщило в воскресенье национальное телевидение HRT .

"Что касается экстренного импорта ["Спутника V"], то законодательство гласит, что вакцина должна иметь разрешение для начала ее применения, как и любое лекарство, - привело телевидение комментарий руководителя Хорватского агентства лекарственных средств и медицинских товаров Синиши Томича. - Юрисдикция в этом случае [остается] исключительно за Европейским агентством лекарственных средств".

При этом Томич отметил, что до одобрения российской вакцины на уровне Европейского союза препарат не может применяться в Хорватии.

Вакцинация населения от коронавируса началась в Хорватии 27 декабря 2020 года. На первом этапе в страну поступила партия из 9 750 доз препарата американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Власти сделали предварительный заказ в общей сложности на 5,9 млн доз вакцин Pfizer и BioNTech, а также компаний AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson и CureVac. К настоящему времени в стране провакцинировано почти 260 тыс. жителей.