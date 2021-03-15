Православные христиане вступают в Великий пост

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Великий пост - самый строгий и продолжительный в православии - начинается для Русской православной церкви (РПЦ) в понедельник, 15 марта (2 марта по старому стилю). В преддверии поста, предшествующего Пасхе, к верующим обратился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Замечательные слова из послания апостола Павла к филиппийцам: "Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе". <…> Господь дал человеку огромные силы - силу разума, силу воли, силу чувств. Природа человека способна на очень многое. Однако если бы эта природа не вдохновлялась божественной силой, если бы человек не оплодотворялся божественной благодатью, то утверждение "все могу" повисало бы в безнадежном отсутствии реальных доказательств этих слов. Но когда мы слышим слова апостола "все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе", то становится ясно, что человек действительно может все, когда он вместе с Богом, когда его разум, его физические и духовные силы поддерживаются силой божественной благодати", - сказал он в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя в Москве.

Последнее воскресенье перед Великим постом в христианской традиции является кульминацией подготовительного предпостного периода и называется Прощеным воскресеньем. В этот день принято каяться и просить друг у друга прощение за обиды, чтобы освободиться от греха и сосредоточиться на духовной стороне предстоящего поста. На вечернем богослужении в этот день настоятели просят прощения у прихожан, которые делают то же самое.

Во время вечерни с чином прощения, которая также прошла в храме Христа Спасителя, патриарх Кирилл напомнил верующим, что Великий пост - это не мрачное и скучное времяпрепровождение, а пора приобретения особого духовного опыта. "Великий пост открывает нам двери рая. На пути к этой божественной жизни, для которой каждый из нас предназначен и которая от каждого из нас ускользает по нашим грехам, мы должны сделать первый и самый главный шаг - примириться с нашими ближними. Мы должны испросить прощения, как бы тяжело для нас это ни было. Даже если наше прощение повиснет в воздухе и не получит ответа, что бывает крайне редко, не нужно корить себя за то, что сделано. Если человек не простил в ответ на вашу искренность и готовность покаяться пред ним, то Бог вас прощает вместо этого человека", - сказал он.

Семь постных недель

В православии Великий пост делится на первые шесть недель и Страстную неделю (6 дней перед Пасхой). Четыредесятница (первые 40 дней поста) установлена в память о сорока днях, проведенных Иисусом Христом в пустыне в молитве и посте. Ее завершает праздник Входа Господня в Иерусалим - Вербное воскресенье.

Страстная неделя (седмица) - это память о завершении земной жизни, смерти и погребении Иисуса Христа. Чистый четверг (четверг перед Пасхой) посвящен Тайной вечере. Во время службы прихожане стоят с зажженными свечами, которыми затем зажигают огонь в домашних лампадах и хранят их до Пасхи. В этот день убирают дом, пекут куличи и красят яйца. На вечерней службе в Страстную пятницу из храмов выносят плащаницы и поют канон "О распятии Господа".

В пятницу и субботу Страстной седмицы не полагается ничего есть. Великая суббота - день, когда в храмах освящают пасхи, яйца и куличи, священнослужители меняют темные облачения на белые пасхальные. В воскресенье наступает Пасха (Христово воскресение) - главный христианский праздник. В 2021 году она наступит 2 мая (19 апреля по старому стилю).

Постные ограничения

Для православных христиан во время Великого поста под запретом употребление мяса, молока и молочных продуктов, яиц, животного масла, сдобы и выпечки. Особенно усердно верующим положено поститься в первую неделю поста и в Страстную неделю. Ограничения в питании в Великий пост призваны подчеркнуть духовный смысл самоограничения и напомнить верующим о Христе, а не являются для них самоцелью.

Послабление в этот период сделано в Благовещение, Лазареву субботу и Вербное воскресенье. В Благовещение, если оно приходится на первые шесть недель поста, в Вербное воскресенье разрешена рыба, а если Благовещение выпадает на Страстную неделю, то только растительное масло. Накануне Вербного воскресенья и в Лазареву субботу рыбу есть нельзя, но можно употреблять икру. Растительное масло позволено также в дни особо чтимых мучеников и святых, приходящиеся на период Великого поста.