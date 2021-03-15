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Пандемия COVID-19

"Спутник V" может поступить в Швецию в июне

Речь идет о 200 тыс. доз препарата
© Александр Рюмин/ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 15 марта. /ТАСС/. Российская вакцина "Cпутник V" может поступить в Швецию уже в июне. Об этом в интервью газете Aftonbladet рассказал координатор по вопросам вакцинации Рикард Бергстрём.

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"Самое раннее он [препарат] будет утвержден в мае. Мы обсуждали с компанией, стоящей за Спутником, и они могут поставить в принципе 200 тыс. доз в июне, - отметил он. - Я уже разговаривал со "Спутником", обсуждал цены и условия. Возможно,  ЕС подпишет с ними соглашение или отдельные страны подпишут соглашения, мы увидим".

По словам координатора, российский препарат "выглядит многообещающе". Он пояснил, что эффективность вакцины оценивается на уровне 93%.

Бергстрём напомнил говорит, что Венгрия и Словакия уже выдали экстренное разрешение на поставку "Спутника", однако для Швеции это не актуально.

"Вполне возможно, что "Спутник" достанется тем, кто будет вакцинирован на последнем этапе", - считает он.

Вакцинация в стране началась 27 декабря. Поставленная правительством цель состоит в том, чтобы провести вакцинацию среди всего взрослого населения Швеции в течение первой половины 2021 года.

Теги
ШвецияРоссияПандемия COVID-19
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