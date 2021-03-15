В Еврокомиссии считают, что сертификат о вакцинации упростит передвижение в Европе

БРЮССЕЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Сертификат о вакцинации, проект которого должен быть представлен Еврокомиссией (ЕК) 17 марта, не добавит ограничительных мер, а упростит свободное передвижение в Евросоюзе. Об этом сообщил в понедельник журналистам в Брюсселе представитель ЕК.

"Сертификат не добавит ограничительных мер, не будет запрещать ничего, а упростит многие вещи. Предложение, которое будет представлено на этой неделе, нацелено на свободное передвижение в Европе", - сказал он.

В конце февраля состоялся второй в этом году экстренный саммит глав государств и правительств ЕС, на котором не было принято практическое решение о введении и использовании в сообществе сертификатов о вакцинации от коронавируса. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, остается много нерешенных вопросов, на согласование которых нужно не меньше трех месяцев. В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что пока не ясно, как могут использоваться данные документы и как будет обеспечиваться их взаимное признание в ЕС.