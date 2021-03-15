ООН заявила, что при использовании вакцины AstraZeneca руководствуется позицией ВОЗ

ООН, 15 марта. /ТАСС/. ООН при распределении вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, от использования которой отказались уже 15 стран, руководствуется позицией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Что известно о приостановке вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в странах ЕС

"Вакцина AstraZeneca и в меньшей степени Pfizer распространяются в рамках программы международного механизма COVAX, - сказал он. - Мы руководствуемся наукой и позицией ВОЗ. ВОЗ вполне однозначно за последние пару дней указала, что проблем с вакциной AstraZeneca нет".

Комментируя решение некоторых стран отказаться от использования данной вакцины, Дюжаррик отметил, что это их право.

COVAX - глобальная инициатива по взаимодействию с производителями вакцин по представлению странам с уровнем дохода ниже среднего равноправного доступа к безопасным и эффективным вакцинам. За доставку вакцин в небогатые страны отвечает ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН). Всего в программе COVAX участвуют более 170 государств.