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Пандемия COVID-19

ООН заявила, что при использовании вакцины AstraZeneca руководствуется позицией ВОЗ

Комментируя решение некоторых стран отказаться от использования этой вакцины, представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что это их право

ООН, 15 марта. /ТАСС/. ООН при распределении вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, от использования которой отказались уже 15 стран, руководствуется позицией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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"Вакцина AstraZeneca и в меньшей степени Pfizer распространяются в рамках программы международного механизма COVAX, - сказал он. - Мы руководствуемся наукой и позицией ВОЗ. ВОЗ вполне однозначно за последние пару дней указала, что проблем с вакциной AstraZeneca нет".

Комментируя решение некоторых стран отказаться от использования данной вакцины, Дюжаррик отметил, что это их право.

COVAX - глобальная инициатива по взаимодействию с производителями вакцин по представлению странам с уровнем дохода ниже среднего равноправного доступа к безопасным и эффективным вакцинам. За доставку вакцин в небогатые страны отвечает ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН). Всего в программе COVAX участвуют более 170 государств.

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Пандемия COVID-19
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