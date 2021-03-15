Тимошенко требует провести на Украине дополнительное расследование по вакцине AstraZeneca

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила в понедельник, что заражение коронавирусом главного санитарного врача страны Виктора Ляшко после вакцинации препаратом Covishield, разработанным англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, свидетельствует о необходимости расследования на предмет дальнейшего его использования.

"Если главный санитарный врач страны сделал прививку этой вакциной и через несколько дней заболел, то это означает, что это сигнал, чтобы провести дополнительное расследование", - сказала Тимошенко в эфире телеканала "Украина-24". При этом она напомнила, что "большинство стран Европы приостановило вакцинацию" препаратом компании AstraZeneca. Политик подчеркнула, что вакцинация от коронавируса необходима, но она должна проводиться качественным препаратом.

Ранее в понедельник главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что заразился коронавирусом через несколько дней после вакцинации препаратом Covishield, уточнив, что это произошло на 13-й день после прививки. Он пояснил этот факт тем, что "попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован".

Первые 500 тыс. доз препарата AstraZeneca Украина получила из Индии, и 24 февраля одной из последних в Европе начала кампанию по вакцинации. Всего на Украине зарегистрированы три вакцины - Covishield, препарат американской фирмы Pfizer, а также китайская CoronaVac производства компании Sinovac Biotech. От российских препаратов Киев отказался. С начала кампании привито 53 155 человек, все они получили первую дозу вакцины. В электронную очередь на вакцинацию от коронавируса записались около 250 тыс. жителей Украины. Прививки против COVID-19 в стране проводят 90 мобильных бригад иммунизации.