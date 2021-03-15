Главный санитарный врач Украины заразился коронавирусом после вакцинации AstraZeneca

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заразился коронавирусом через несколько дней после вакцинации препаратом Covishield, разработанным англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

"Получил положительный ПЦР [тест] на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован", - написал он в понедельник в Facebook.

Ляшко указал, что, согласно анализу данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22-го по 90-й день. "У меня был только 13-й день после прививки, когда появились симптомы", - уточнил главный санитарный врач. В то же время Ляшко уверен, что благодаря вакцинации болезнь пройдет без осложнений и вскоре он сможет вернуться к работе.

Ранее Ляшко сообщал, что прививку от коронавируса на Украине сделали около четверти медиков, которые работают с инфицированными пациентами. За первые 10 дней вакцинации на Украине привили 24% медиков, работающих с коронавирусными больными, 30% работников лабораторий и 20% работников экстренной медицинской помощи, отметил он.

Первые 500 тыс. доз препарата AstraZeneca Украина получила из Индии, и 24 февраля одной из последних в Европе начала кампанию по вакцинации. Всего на Украине зарегистрированы три вакцины - Covishield, препарат американской фирмы Pfizer, а также китайская CoronaVac производства компании Sinovac Biotech.

С начала кампании привито 53 155 человек, все они получили первую дозу вакцины. В электронную очередь на вакцинацию от коронавируса записались около 250 тыс. жителей Украины. Прививки против COVID-19 в стране проводят 90 мобильных бригад иммунизации.