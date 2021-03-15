Вакцинация с использованием "Спутника V" возобновится в Мехико 17 марта

МЕХИКО, 15 марта. /ТАСС/. Новый этап вакцинации пожилого населения от коронавируса с использованием российского препарата "Спутник V" начнется в столице Мексики 17 марта. Об этом сообщила в понедельник у в Twitter глава правительства города Клаудия Шейнбаум.

"В округах Истакалько, Сочимилько и Тлауак 17 марта начнется применение второй дозы вакцины "Спутник", - говорится в записи. - Необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации, инъекция будет сделана только тем, кто получил первую дозу, потому что состав двух прививок различается". Вторую партию российского препарата Мексика получила в прошлую среду. Первый этап вакцинации с использованием "Спутника V" прошел в Мехико с 24 февраля по 5 марта.

Согласно примерным оценкам Минздрава, с конца февраля 2020 года ковидом в латиноамериканской стране заболели порядка 2,36 млн человек, из них 43,3 тыс. - в последние 14 дней. Умерли в общей сложности 194 710 инфицированных пациентов, выздоровели свыше 1,7 млн. Темпы распространения коронавируса в республике падают с первой половины января.

С конца декабря власти Мексики использовали почти 4,34 млн доз вакцин от коронавируса разных производителей для защиты медицинского персонала и представителей старшей возрастной группы.