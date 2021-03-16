Володин поддержал идею наградить госпремией разработчиков вакцины от коронавируса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского и предложил депутатам внести в правительство и администрацию президента РФ предложение о награждении разработчиков российской вакцины от коронавирусной инфекции государственной премией. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Госдумы во вторник.

"Нам надо, безусловно, поддержать предложение Владимира Вольфовича [Жириновского] в части представления к наградам тех, кто участвовал в разработке вакцины. Насколько я знаю, в этом направлении идет работа и со стороны правительства, и президент отметил наших врачей и ученых высокими государственными наградами. Что касается государственной премии - это, наверное, правильно было бы сделать, внеся такое предложение в правительство и в администрацию (президента РФ - прим. ТАСС)", - отметил Володин.

Он также поддержал Жириновского, заявившего о необходимости прививки от коронавируса для помощников депутатов по работе в Госдуме. "Что касается прививок, коллеги, это решение каждого, но все-таки правильно было бы воспользоваться такой возможностью", - подчеркнул Володин.

Он отметил, что жители Европы сегодня ждут своей очереди, чтобы вакцинироваться. "И сейчас, вы знаете, еще ряд стран высказались против применения прививки, вакцины, которую выпускают для них. Вот вам ситуация. Но вместе с этим блокируют нашу вакцину, не допускают ее на европейский рынок. Поэтому ряд стран вынуждены бороться за нее, несмотря на все препятствия и помехи, которые в том числе Европарламент творит", - отметил Володин.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".

Ранее глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери сообщил, что ЕМА может одобрить российскую вакцину "Спутник V" не раньше мая. 4 марта агентство сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". В регуляторе ЕС заявили, что в ходе проверки специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрировали в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.