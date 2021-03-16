Шведский эксперт назвал кровотечение возможным побочным эффектом от вакцины AstraZeneca

СТОКГОЛЬМ, 16 марта. /ТАСС/. Нарушение свертываемости крови, которое может быть вызвано вакциной от британско-шведской компании AstraZeneca, включает в себя не только тромбоз, но и возможность кровотечения. Такой информацией руководствовались власти Швеции, принимая решение о приостановке вакцинации препаратом, заявил во вторник телеканалу SVT государственный эпидемиолог Андерс Тегнель.

"Помимо [пациентов, у которых наблюдалось образование] тромбов, <...> появилась новая группа, у которой был более серьезный тип повреждения их коагуляционной системы", - пояснил он. По словам Тегнеля, симптомы появились через одну-две недели после вакцинации и речь пока идет о 10-15 случаях в Европе. "Но это довольно серьезный побочный эффект, среди более молодых людей. Пока не выявлено, что за этим стоит какое-то другое заболевание", - подчеркнул он.

В настоящее время Европейскому агентству по лекарственным средствам предстоит рассмотреть эти случаи и оценить, действительно ли существует связь с вакцинацией. В Швеции таких случаев не зарегистрировано.

Ранее ряд стран приостановил использование вакцины от AstraZeneca. Причиной стали сообщения об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. В свою очередь регулятор ЕС сообщил, что 18 марта рассмотрит все поступившие данные по вакцине от коронавируса, разработанной британско-шведской фармацевтической компанией.