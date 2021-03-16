В одном из регионов Хорватии приостановили использование вакцины AstraZeneca

ЗАГРЕБ, 16 марта. /ТАСС/. Власти Копривницко-Крижевацкой жупании (административно-территориальная единица страны), расположенной в северной части Хорватии, на фоне приостановки рядом стран использования вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca приняли аналогичное решение. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении регионального штаба гражданской защиты.

Что известно о приостановке вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в странах ЕС

По данным штаба, требование о приостановке вакцинации населения препаратом AstraZeneca распространено на 17 марта в нескольких населенных пунктах жупании до 18 марта, когда ожидается объявление Европейским агентством лекарственных средств (EMA) заключения по указанному препарату.

В Хорватии к настоящему времени использовано почти 85 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Пока решение о приостановке применения препарата приняли власти только одного региона, что вызвало критику со стороны министерства здравоохранения. На национальном уровне об отказе от этой вакцины речи пока не идет.