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Пандемия COVID-19

В одном из регионов Хорватии приостановили использование вакцины AstraZeneca

В стране к настоящему времени использовано почти 85 тыс. доз препарата

ЗАГРЕБ, 16 марта. /ТАСС/. Власти Копривницко-Крижевацкой жупании (административно-территориальная единица страны), расположенной в северной части Хорватии, на фоне приостановки рядом стран использования вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca приняли аналогичное решение. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении регионального штаба гражданской защиты.

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По данным штаба, требование о приостановке вакцинации населения препаратом AstraZeneca распространено на 17 марта в нескольких населенных пунктах жупании до 18 марта, когда ожидается объявление Европейским агентством лекарственных средств (EMA) заключения по указанному препарату.

В Хорватии к настоящему времени использовано почти 85 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Пока решение о приостановке применения препарата приняли власти только одного региона, что вызвало критику со стороны министерства здравоохранения. На национальном уровне об отказе от этой вакцины речи пока не идет.

Теги
ХорватияПандемия COVID-19
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