Минобрнауки: каждый второй выпускник сможет поступить на бюджетное место в вуз

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Каждый второй выпускник школы в 2021 году будет обеспечен очным бюджетным местом в российском вузе, заявил в среду глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

"В 2021 году из школ выпустятся 697 тыс. одиннадцатиклассников, при этом нами распределяется 542 тыс. бюджетных мест, это почти на 10% больше, чем в прошлом году. Из них в бакалавриат и специалитет, то есть собственно для выпускников школ - 422 тыс. Каждый второй выпускник школы будет обеспечен очным бюджетным местом, конечно, на конкурсной основе", - заявил министр.

Он отметил, что в 2020 году уже в ходе приемной кампании дополнительно было выделено более 11 тыс. бюджетных мест. Почти 84% из них, по словам Фалькова, были получены региональными вузами.

Развитие науки и высшего образования в регионах

По словам Фалькова, развитие науки и образования в регионах нужно поддержать в приоритетном порядке, в частности, вывести университеты в регионах на новый уровень.

"Исходя из этого, для достижения национальных целей развития страны, определенных президентом РФ, необходимо в приоритетном порядке поддержать развитие науки и высшего образования в регионах, создать максимально комфортные условия для интеграции наших университетов, академических институтов с реальным сектором экономики и вообще вывести региональную высшую школу на новый уровень. Принципиально важно на новом этапе добиться сокращения разрыва между лидерами, которые многие годы получали поддержку в рамках государственных программ и проектов, региональными, а также отраслевыми вузами и научными институтами, которые ранее не участвовали в подобных программах", - сказал он в среду в рамках выступления на правительственном часе.

При этом Фальков отметил, что за почти 15 лет сделано многое, реализован ряд крупных стратегических инициатив по развитию вузов: созданы федеральные и национальные исследовательские университеты, более чем в тридцати субъектах были созданы опорные вузы, которые получили соответствующую поддержку. "Это позволило повысить качество высшего образования, сделать наши университеты более привлекательными для абитуриентов, в том числе, что важно, из-за рубежа. Сформировалась группа ведущих университетов, которые сегодня на равных с научными организациями участвуют в реализации стратегии научно-технологического развития и ведут фундаментальные научно-прикладные исследования", - отметил он.

"Вместе с тем проблем еще много. Одна из них - чрезмерная концентрация научных и образовательных ресурсов в Москве и Санкт-Петербурге. Здесь действует более двухсот вузов, а это свыше четверти всей системы высшего образования. На наш взгляд, это серьезный вызов для сбалансированного пространственного развития страны", - рассказал глава Минобрнауки, добавив, что основной проблемой таких вузов является то, что уехавшие в Москву и Петербург абитуриенты уже не возвращаются в родной город. "В результате регионы теряют, пожалуй, самое ценное - талантливую молодежь", - заключил он.