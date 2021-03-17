"Единая Россия" предлагает штрафовать за высадку детей-безбилетников из транспорта

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. "Единая Россия" предлагает штрафовать водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта на сумму от 5 до 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба партии в среду.

Первый заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев пояснил, что ответственность будет наступать за сам факт высадки ребенка. "В пакете с законопроектом, запрещающим высаживать из транспорта детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых, правительство предложило принять поправки в Уголовный кодекс, если подобные действия водителя или кондуктора привели к серьезным последствиям. Если высадка несовершеннолетнего произошла, а тяжелых последствий не наступило, то ответственность тоже должна быть", - приводит его слова пресс-служба.

Исаев отметил, что предлагаемые изменения будут приняты в самое ближайшее время. "Чтобы ускорить процесс их принятия, мы предложим их в качестве поправок к уже принятому законопроекту об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях", - подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля подписал закон о запрете высаживать детей-безбилетников, следующих без взрослых, из транспорта, он вступил в силу 7 марта. "Единая Россия" последовательно выступала за повсеместный запрет высадки несовершеннолетних безбилетников и обеспечила законодательное закрепление этой нормы на федеральном уровне, сообщает пресс-служба партии.