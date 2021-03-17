Платформа "Смотрим" разместила фильмы, доступ к которым ограничил YouTube

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Авторские фильмы, доступ к которым ограничил видеохостинг YouTube, разместили на онлайн-платформе ВГТРК "Смотрим". Об этом говорится в сообщении холдинга, поступившем в среду в ТАСС.

"Платформа "Смотрим" представляет подборку документальных фильмов, доступ к которым был ограничен YouTube. В нее вошли картины ВГТРК "Крым. Путь на Родину" [специального корреспондента ВГТРК Андрея Кондрашова] и "Беслан" [журналиста Александра Рогаткина], к которым зарубежный видеохостинг применил санкции", - говорится в сообщении.

В подборку также вошли картины "Великая неизвестная война", "Мюнхенский сговор. Приглашение в ад", "Панфиловцы. Легенда и быль", "Земля Айлана Курди", "Великая русская революция", "Варшавский договор. Рассекреченные страницы", "Волынь-43. Геноцид во "Славу Украине", "Муссолини. Закат" и другие проекты. Сейчас эти документальные фильмы представлены на медиаплатформе бесплатно и без ограничений.

12 марта YouTube ввел ограничения на доступ к фильму "Крым. Путь на Родину", определив его как "неприемлемый" или "оскорбительный для некоторых аудиторий". В сентябре 2020 года подобные ограничения коснулись фильма "Беслан".

В ноябре 2020 года ВГТРК запустил цифровую медиаплатформу "Смотрим", где собран воедино весь контент, включая новости, телесериалы, развлекательные и познавательные программы. Платформа доступна в десктоп-версии на одноименных сайтах, а также в приложениях для iOS и Android.