Путин поручил усовершенствовать систему безопасности в образовательных учреждениях

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал совершенствовать систему обеспечения безопасности в образовательных учреждениях, в том числе в части, касающейся организации питания.

"Нужно совершенствовать систему обеспечения безопасности в образовательных учреждениях, самого серьезного внимания требуют вопросы организации питания в школах и летнего досуга детей и подростков", - указал глава государства в среду на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

"У нас в прежние годы были большие проблемы и трагедии", - признал президент.

По его мнению, "проверки должны быть регулярными, а выявленные нарушения не просто фиксироваться, а полностью устраняться". Глава государства поручил прокурорам "следить за этим". "Наступающий период как раз говорит нам о том, что нужно уделить этому особое внимание - в период летних отпусков и летнего детского отдыха", - отметил Путин.