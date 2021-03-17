Борьба с коррупцией, защита бизнеса и помощь дольщикам. Что поручил Путин прокурорам

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российские прокуроры должны активнее бороться с коррупцией и экстремизмом, уделять больше внимания защите прав предпринимателей, а в первую очередь рассматривать обращения от самых уязвимых граждан. Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, которая менее чем через год отметит 300-летие.

ТАСС собрал ключевые заявления главы государства и его поручения надзорному ведомству.

Оценка работы

"За прошедший очень непростой 2020 год вам [прокуратуре] удалось улучшить ряд определяющих показателей", в частности, "удалось не допустить критического всплеска неплатежей и просрочек по оплате труда".

"Одним из показателей упущений в работе правоохранительных органов является снижение раскрываемости преступлений в 2020 году. Это небольшое снижение раскрываемости, но нужно тщательно проанализировать причины".

Защита уязвимых

"Ваша задача - вместе с другими государственными органами обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек, разного рода мытарства получили то, что им положено по закону. И конечно, на особом контроле должны оставаться вопросы поддержки многодетных семей, семей с низкими доходами, детей-сирот и матерей, которые одни воспитывают детей".

"Обращения многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, опекунов детей-сирот прошу рассматривать в первоочередном порядке".

"Нельзя оставлять без внимания факты так называемого домашнего насилия. В 2020 году больше половины преступлений против несовершеннолетних были совершены членами их семей".

Борьба с коррупцией и защита бизнеса

"Нужно выявлять несоответствие расходов муниципальных и госслужащих их доходам. На повестке дня и совершенствование механизмов возврата из-за рубежа активов, полученных преступным путем".

"Отмечу и надзорное сопровождение стратегических национальных проектов. Нарушения и злоупотребления здесь должны пресекаться и строго наказываться".

"В том числе необходимо повышать качество работы по защите прав предпринимателей, в целом по обеспечению надежности всего каркаса отечественной деловой среды. Прошу реагировать на все факты давления и ущемления прав хозяйствующих субъектов".

Жилье

"Много острых, чувствительных для граждан вопросов остается в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это и неоправданный рост тарифов: понятно, что экономика живет по своим законам и влезать в эти законы очень опасно, но я говорю именно о неоправданном росте".

"Прошу руководителей органов прокуратуры в регионах, где есть долгострои и проблемные объекты, контролировать эту ситуацию и прошу вас заняться этим лично. Надо в конце концов добиться окончательного решения этого вопроса".

Борьба с экстремизмом

"Общество ждет от вас большей активности в противодействии экстремизму. Прокуроры всех уровней должны оперативно реагировать на проявления национализма, на попытки дестабилизации ситуации в стране".

Условия в СИЗО

"Продолжает иметь место нарушение режимных требований вследствие переполнения изоляторов в системе исполнения наказаний. Я просил бы, Игорь Викторович [Краснов, генеральный прокурор], вас представить соответствующую докладную записку".

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