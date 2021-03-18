Суд рассмотрит жалобу на продление ареста Ивану Сафронову

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг рассмотрит жалобу на продление ареста обвиняемому в госизмене советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

"В суд поступила жалоба на продление Сафронову меры пресечения в виде заключения под стражу. Она будет рассмотрена Мосгорсудом 18 марта", - сказал представитель суда. Районный суд продлил арест Сафронову до 7 мая.

Бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля прошлого года. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает.

Как полагает защита Сафронова, следствие по делу может завершиться к июлю этого года. Адвокат Иван Павлов отметил, что ФСБ до сих пор не конкретизировала обвинения в отношении Сафронова, не ознакомила защиту с большинством материалов дела и не проводит активных следственных действий по делу его подзащитного.