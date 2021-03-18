Минстрой подвел итоги отопительного сезона в российских регионах

ТАСС, 18 марта. Оренбургская и Липецкая области, а также Башкирия наиболее успешно прошли отопительный сезон 2020-2021 годов, сообщила в четверг пресс-служба Минстроя России.

"Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин в четверг, 18 марта, на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ назвал регионы, которые наиболее успешно прошли отопительный сезон 2020-2021 годов. Глава Минстроя отметил сравнительно низкий уровень аварийности в Липецкой и Оренбургской областях, а также в Республике Башкортостан", - говорится в сообщении.

По словам Файзуллина, Минстрой также проанализировал положительный опыт Липецкой области по сокращению срока ликвидации коммунальных аварий. Сбор лучших практик будет использован при прохождении следующего осенне-зимнего периода - 2021-2022 годов, отметил министр.

На подготовку ЖКХ к отопительному периоду ранее было направлено 198,1 млрд рублей. По данным Минстроя, осенне-зимний сезон проходит в штатном режиме.

В целом в системе мониторинга Минстроя, которая заработала в России с 1 сентября 2020 года, зафиксировано около 7 700 аварий на объектах ЖКХ. "Основная часть технологических нарушений обусловлена повышенным износом сетей теплоснабжения и водоснабжения. По всем авариям приняты своевременные действия с проведением ремонтно-восстановительных работ под контролем региональных оперативных штабов", - приводятся в сообщении слова Файзуллина.

Кроме того, по его словам, в управляющих организациях, товариществах собственников жилья и жилищных кооперативах созданы круглосуточные аварийно-диспетчерские службы. Их работу контролируют региональные органы государственного жилищного надзора.