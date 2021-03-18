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В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях проверки иммунитета после "Эпиваккороны"

Как сообщили в ведомстве, после вакцинации препаратом не все тесты выявляют клеточный иммунитет к коронавирусу

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Не все тесты выявляют клеточный иммунитет, который формируется после вакцинации от коронавируса препаратом "Эпиваккорона". Об этом заявили в четверг в Роспотребнадзоре, в чьем ведении находится разработавший вакцину центр "Вектор".

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"При проверке клеточного иммунитета к коронавирусу после вакцинации "Эпиваккороной" необходимо учитывать особенности иммунного ответа в результате воздействия препарата. Не все тесты могут показать положительный результат", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, у переболевших и привившихся векторными вакцинами (к ним относится, например, "Спутник V") маркером наличия или отсутствия иммунитета является гамма-интерферон, тогда как в случае пептидных вакцин - цитокин интерлейкин-4. Измерение уровня гамма-интерферона во втором случае ничего не даст, подчеркнули в ведомстве.

"Эпиваккорона" стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года. Примерно через месяц разработчики получили разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в том числе среди пожилых людей. Сейчас в гражданский оборот ввели более 186 тыс. доз этого препарата.

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