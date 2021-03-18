Путин считает важным выстраивать политику с опорой на исторические исследования

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил важность исторических исследований при выстраивании политической работы.

"Конечно, мы должны опираться в своей работе не просто на лозунги, а на серьезные научные исследования", - сказал глава государства, комментируя в четверг на встрече с общественностью Крыма и Севастополя доклад о создании трехтомной монографии по истории этого города. "Все, чем мы гордимся сегодня, от чего мы отталкиваемся сегодня, должно иметь и серьезную научно-исследовательскую базу", - указал президент.

"Эта территория осваивалась нашими предками в доисторические времена, как бы там наши предки ни назывались", - акцентировал внимание Путин. "Это все-таки наши предки были - и гунны, и скифы и так далее. Это тоже наши предки, - сказал президент. - В Х веке, насколько я помню, [территория Крыма] напрямую входила в состав Древнерусского государства".

Он поблагодарил исследователей за работу. "Это фундаментальная работа. Исследование истории юго-западного Крыма, [исследован] Севастополь с древнейших времен до 2014 года. Коллектив замечательный. Работа нужная", - подчеркнул глава государства.

"Это чрезвычайно важно. Надеюсь, что работа подобного рода будет продолжена не только в Крыму, но и в других территориях РФ", - подытожил он.