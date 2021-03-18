Путин заявил, что память о преступлениях фашизма должна не позволить им повториться вновь

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил важность сохранения памяти о преступлениях фашизма, чтобы не допустить повторения таких событий. Об этом он сказал на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая прошла в четверг по видео-конференц-связи.

"Это чрезвычайно важно и для самосознания нашего народа, и для всего мира, чтобы ничего подобного больше не повторилось, чтобы все понимали, к чему ведут такие идеи, которые легли в основу идеологии фашизма и его преступной деятельности", - подчеркнул глава государства.

"Когда мы говорим о ростках возрождения подобной человеконенавистнической идеологии, это очень важно для сегодняшнего дня, чтобы человечество не забывало о трагедиях подобного рода", - добавил президент. Он назвал работу по сохранению такой памяти чрезвычайно важной.