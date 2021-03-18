Путин назвал хорошей идею создать фильм о сестре милосердия Даше Севастопольской

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал хорошей идеей предложение снять фильм об одной из первых российских сестер милосердия Даше Севастопольской, о подвигах времен Крымской войны (1853-1856) и пообещал обсудить этот вопрос с Министерством культуры РФ. Об этом он сказал в ходе видеовстречи представителей общественности Крыма и Севастополя.

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На встрече медсестра 1-й городской больницы им. Н. И. Пирогова обратилась к президенту с предложением снять фильм о Даше Севастопольской, чтобы "увековечить и популяризировать подвиги героев Крымской войны".

"Действительно, это одна из ярких героических страниц в истории Севастополя. Крымская война <…> это особая страница в военной истории и в гуманитарной стороне военных конфликтов. И, конечно, это хорошая идея сделать такой фильм, обязательно с коллегами из Минкульта переговорю", - сказал Путин.

Даша Севастопольская

Дарья Михайлова - дочь матроса, который погиб в Синопском сражении в начале Крымской войны, она жила в Севастополе на Корабельной стороне. После смерти отца она продала дом, купила лошадь, повозку, санитарный инструмент и с осени 1854 года ухаживала за солдатами, причем, по некоторой информации, помогала раненным вне зависимости от того, в какой армии они служили.

В 2020 году в Севастополе была учреждена медаль Даши Севастопольской. Она вручается за значительный вклад в оказание медицинской помощи населению города, за милосердие и особую заботу по уходу за больными, инвалидами войны или труда. В память о сестре милосердия также учреждены знаки отличия в Республике Крым и в Республике Марий Эл.

Портрет Дарьи установлен в панораме обороны Севастополя, ее бюст - среди скульптур на здании панорамы. Именем Дарьи названа одна из больниц города.