В нескольких регионах Украины ужесточат карантин

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Несколько регионов Украины решили ужесточить карантин в связи со значительным ухудшением ситуации с коронавирусом. Об усилении карантинных ограничений в четверг сообщили в Киеве , Полтаве, Львове, Львовской и Харьковской областях, воспользовавшись рекомендациями Минздрава страны.

"Хочу обратиться к органам местного самоуправления: ужесточить контроль над соблюдением карантинных ограничений и, возможно, ввести дополнительные ограничения на территории вашего региона", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Полтаве объявили о прекращении с четверга работы театров, музеев, библиотек, а также об отмене концертов. В Харьковской области закрыли спортзалы и фитнес-центры, запретили массовые мероприятия, ограничили прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры до 50%. Школы региона перевели на дистанционное обучение, а с 22 марта школьников отправляют на каникулы.

Жесткие ограничительные меры во Львовской области рекомендуют ввести с 19 по 29 марта. Местная власть намерена ввести локдаун, закрыв все ТРЦ, заведения общепита, кроме работы навынос и доставки. Во Львове на время усиленного карантина с 19 по 28 марта отправляют на каникулы школьников младших классов, старшеклассников переводят на дистанционное обучение. Общепит также будет работать только навынос и доставку. Массовые мероприятия запрещены.

Ранее в четверг мэр украинской столицы Виталий Кличко объявил о новых мерах по противодействию пандемии, которые будут действовать с 20 марта по 9 апреля. В этот период будут закрыты заведения культуры - кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, а также торгово-развлекательные центры. В то же время продолжат работу продуктовые и зоомагазины, аптеки, магазины по продаже средств гигиены и бытовой химии. На три недели Киев запретил массовые мероприятия и присутствие зрителей на спортивных соревнованиях. Заведения общепита будут работать только навынос, кафе на автозаправках закроют.

Пандемия на Украине

В четверг Степанов заявил, что напряженная ситуация с распространением коронавируса на Украине продлится до конца апреля. Как ранее отмечал глава ведомства, по всей стране будет введен жесткий карантин, если 50-70% областей перейдут в "красную" зону.

За прошедшие сутки на Украине выявили рекордное с начала года число заражений COVID-19 - 15 053. Общее число инфицированных за время пандемии достигло 1 504 076, выздоровели 1 244 190 человек, скончались 29 253 пациента. До 30 апреля на Украине действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии.