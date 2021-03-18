Главы Берлина и Баварии выступили за быстрый допуск "Спутника V" в ФРГ

БЕРЛИН, 18 марта. /ТАСС/. Главы еще двух федеральных земель Германии - премьер Баварии Маркус Зёдер и бургомистр Берлина Михаэль Мюллер - поддержали российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом они заявили в четверг на пресс-конференции в Берлине.

"Важно ускорить процесс сертификации вакцин, особенно "Спутника V", - сказал Зёдер. - Все научные данные, которые опубликованы в Европе, указывают на высокую безопасность этого препарата". Он выразил мнение, что российская вакцина "отчасти лучше тех, которые допущены" в Евросоюз.

"Нам нужна каждая вакцина, - сказал со своей стороны Мюллер. - Разумеется, если есть возможность применить "Спутник V", то мы хотим ею воспользоваться".

Ранее в аналогичном ключе высказывались премьер-министры Саксонии, Саксонии-Анхальт, Тюрингии и Мекленбурга - Передней Померании.

В ФРГ уже неоднократно выражали принципиальную готовность использовать препараты, разработанные за пределами ЕС, в частности "Cпутник V". И канцлер ФРГ Ангела Меркель, и глава Минздрава Йенс Шпан называли ключевое условие - вакцина должна иметь сертификацию европейского регулятора.

Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы "Спутника V". Оно заявило, что оценит соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрировали в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.