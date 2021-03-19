AstraZeneca обновит инструкцию по применению вакцины после рекомендации регулятора ЕС

ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Британско-шведская компания AstraZeneca обновит информацию, указанную в инструкции по применению вакцины от коронавируса, после получения соответствующей рекомендации со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении фармацевтической фирмы.

Ранее ЕМА после проведения расследования на фоне сообщений о появлении тромбов у привившихся препаратом AstraZeneca проинформировала, что данная вакцина безопасна и эффективна, а преимущества от ее использования перевешивают риски. По итогу анализа регулятор ЕС лишь рекомендовал добавить в инструкцию к препарату призыв к вакцинированным немедленно обращаться к врачам при затрудненном дыхании, отеке или чувстве холода в руках или ногах, болях в животе или груди и некоторых других симптомах.

"AstraZeneca продолжит тесно сотрудничать с медицинскими властями, чтобы гарантировать должное применение вакцины от коронавируса. Компания признает [выводы регулятора] и выполнит рекомендации, в том числе по обновлению информации о продукте", - отмечается в заявлении. Как указала глава медицинского отдела AstraZeneca Энн Тейлор, компания приветствует решение регулирующих органов, которое подтверждает, что "вакцина чрезвычайно полезна в борьбе с пандемией". "Мы уверены, что теперь процесс вакцинации в Европе может возобновиться", - указала она.

Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановил использование вакцины AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. Такие решения, в частности, приняли Болгария, Германия, Дания, Демократическая Республика Конго, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Словения, Таиланд, Португалия, Румыния, Франция и Швеция. В четверг многие из упомянутых европейских государств сообщили, что возобновят использование препарата с 19 марта.

Всемирная организация здравоохранения ранее также призвала продолжать применение данной вакцины, отметив, что преимущества от ее использования перевешивают риски и на данный момент не обнаружено прямой связи между прививкой и образованием тромбов.