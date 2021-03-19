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Пандемия COVID-19

Госконсилиум Австрии решил продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca

Ранее Европейское агентство лекарственных средств заявило, что изучило случаи возможных осложнений и пришло к выводу, что эта вакцина является безопасной и эффективной

ВЕНА, 19 марта. /ТАСС/. Государственный консилиум по вакцинации Австрии после рекомендации Европейского агентства лекарственных средств (EMA) заявил о продолжении применения препарата от коронавируса AstraZeneca. Его соответствующее заявление распространило в четверг Австрийское агентство печати.

"На основании оценки EMA рекомендуется продолжить программу вакцинации без изменений, - говорится в заявлении. - Преимущества вакцины в борьбе с широко распространенной угрозой COVID-19 по-прежнему перевешивают риски побочных эффектов".

Как заявил глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер, "важно, что EMA приняло четкое решение: продолжение вакцинации препаратом от AstraZeneca и соответствующие корректировки специальной информации о вакцине - это основополагающее суждение". "Для меня особенно важен общеевропейский подход", - добавил министр, заявление которого распространило агентство.

В четверг Европейское агентство лекарственных средств заявило, что изучило случаи возможных осложнений и пришло к выводу, что эта вакцина является безопасной и эффективной, а преимущества от ее использования перевешивают риски.

16 марта австрийский госконсилиум по вакцинации заявлял о продолжении вакцинации AstraZeneca, несмотря на решение ряда стран ЕС приостановить его использование. Тогда многие страны Европы приостановили в качестве меры предосторожности использование AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании у привившихся тромбов в сосудах при нарушении свертываемости крови.

Теги
АвстрияПандемия COVID-19
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