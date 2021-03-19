Британия рассматривает введение паспортов вакцинации для зрителей спортивных мероприятий

ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Правительство Великобритании рассматривает возможность введения паспортов вакцинации от коронавируса, чтобы позволить зрителям вновь посещать спортивные и культурные мероприятия. Об этом в пятницу сообщил глава британского министерства цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Оливер Дауден.

"Мы рассматриваем [применение] ковид-паспортов, и мы проверим, сможем ли мы с их помощью содействовать возвращению спорта", - сказал он, отметив, что подобная практика в тестовом режиме будет применена и в отношении театров.

Программа вакцинации в Великобритании стартовала 8 декабря 2020 года. К 14 февраля в рамках первого этапа прививочной кампании первую дозу вакцины получили 15 млн человек из особо уязвимых групп населения, на которые приходится 88% всех смертей среди инфицированных. Власти обещают, что к концу июля возможность сделать прививку получат все жители страны старше 16 лет. К настоящему времени первую дозу вакцины получили 25,73 млн человек - почти 39% населения королевства. В четверг глава Минздрава Мэтт Хэнкок сообщил, что британские власти завершили программу вакцинации всего совершеннолетнего населения в Гибралтаре - заморской территории Соединенного Королевства, где проживают порядка 34 тыс. человек.