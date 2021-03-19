Дания сохранит приостановку вакцинации препаратом AstraZeneca

СТОКГОЛЬМ, 19 марта. /ТАСС/. Управление здравоохранения Дании пока сохраняет временную приостановку использования вакцины британско-шведской компании AstraZeneca, решение о которой было принято 11 марта на фоне появления информации об образовании тромбов у привившихся препаратом. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил директор ведомства Сёрен Брустрём.

"Управление здравоохранения придерживается решения о двухнедельной приостановке [использования] вакцины AstraZeneca, срок которой истекает в четверг на следующей неделе. На следующей неделе управление проведет новую оценку, - отметил он. - Мы делаем это из принципа предосторожности. По нашему мнению, нам нужно глубже изучить этот вопрос, потому что нам необходимо лучше понять побочные эффекты и причины, по которым страдают молодые и здоровые люди".

Брустрём добавил, что могут быть приняты несколько решений. Дания может возобновить использование вакцины или делать прививки только в целевых группах. Теоретически также может быть, что Дания не продолжит применять препарат AstraZeneca.

"Мы были обеспокоены этим сигналом [о тромбах], мы все еще беспокоимся", - ответил Брустрём на вопрос о серьезных побочных эффектах, связанных с вакцинацией, и о том, почему Дания приостановила прививки препаратом, в то время как другие страны вновь начали его использовать.

В четверг глава управления здравоохранения Швеции Юхан Карлссон также объявил, что решение о дальнейшем применении препарата AstraZeneca будет принято на следующей неделе после более внимательного изучения вопроса.

Ранее вакцинацию своих жителей препаратом AstraZeneca решили приостановить более 20 стран, включая Германию, Испанию, Италию и Францию, в связи с сообщениями о появлении тромбов у привившихся. 18 марта в Европейском агентстве лекарственных средств заявили, что вакцина, разработанная AstraZeneca, безопасна и эффективна, а преимущества ее использования перевешивают риски.