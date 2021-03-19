Массовая гибель краснокнижных пеликанов в Дагестане произошла из-за их столкновения с ЛЭП

МАХАЧКАЛА, 19 марта. /ТАСС/. Массовая гибель краснокнижных пеликанов в Кизлярском районе Дагестана произошла в результате столкновения птиц с высоковольтными линиями электропередачи (ЛЭП) из-за сильного ветра. Об этом в пятницу ТАСС сообщил директор Института экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета (ДГУ) Алимурад Гаджиев.

Ранее сообщалось, что около 40 краснокнижных кудрявых пеликанов обнаружили специалисты Каспийского природоохранного центра в устье канала Старый Бахтемир Кизлярского района Дагестана.

"Наши специалисты совместно с сотрудниками Каспийского природоохранного центра выехали в район гибели птиц и провели осмотр местности и погибших краснокнижных пеликанов. По результатам можем сказать, что причиной гибели пеликанов стало столкновение с высоковольтными линиями электропередачи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для полного исключения других версий был отобран и биоматериал. "Были разные версии, в том числе рассматривали отравление и инфекции. Но выезд и осмотр подтвердил гибель из-за трагического стечения обстоятельств. Большинство обнаруженных мертвых пеликанов были непосредственно под ЛЭП, они из-за сильного ветра столкнулись с высоковольтными проводами", - добавил Гаджиев.