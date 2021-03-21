В Сербии заявили, что ожидают новую партию вакцины "Спутник V" 23 марта

БЕЛГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Новая партия российской вакцины "Спутник V" прибудет в Сербию во вторник, 23 марта. Об этом сообщил в воскресенье министр, отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович.

"Только что от моего российского коллеги министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова я получил подтверждение, что во вторник вечером в Сербию вылетит самолет с вакцинами "Спутник V". Россия еще раз показала, что не оставляет нас в беде, когда она нам нужнее всего. Спасибо, братья!" - написал министр на своей странице в Facebook.

3 февраля президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с сербским коллегой Александаром Вучичем самостоятельное производство препарата "Спутник V" на территории балканской республики. По результатам беседы Вучич сообщил, что Сербия при помощи специалистов из России построит нужные объекты и будет самостоятельно изготовлять вакцину. Ожидается, что объем производства препарата составит 20 млн доз. Как сообщил в четверг министр, отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологии, Ненад Попович, расфасовка "Спутника V" на территории республики начнется до 20 мая, а к концу года планируется наладить самостоятельное производство.

В настоящий момент 7-миллионная Сербия провела вакцинацию свыше 2 млн 169 тыс. своих граждан, из которых более 861 тыс. уже получили второй компонент препарата. По показателю вакцинированных на 1 млн жителей страна занимает первое место в регионе и второе место в Европе.

Гражданам предлагают выбрать между вакцинами американской компании Pfizer, китайской фармацевтической корпорации Sinopharm, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также российским препаратом "Спутник V". Вакцина из РФ пользуется наибольшей популярностью у населения. Как заявил посол Сербии в России Мирослав Лазански, около 85% жителей Сербии, записавшихся на вакцинацию, указали, что хотели бы привиться именно "Спутником V".