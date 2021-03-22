В Татарстане СК начал проверку из-за драки слонов в цирке

КАЗАНЬ, 22 марта. /ТАСС/. В Татарстане следователи начали доследственную проверку в связи с выводом на манеж цирка в Казани слонов в агрессивном состоянии. Об этом в понедельник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Казанском цирке во время представления "Шоу слонов и магия цирка" два слона повели себя агрессивно и пытались уйти с манежа через зрительный зал. Благодаря своевременному вмешательству дрессировщиков животные остались в манеже, никто из зрителей не пострадал.

"В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям цирковых работников, допустивших проявление животными агрессии в момент представления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Прокуратура Вахитовского района Казани также начала проверку в связи с инцидентом со слонами, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Татарстана. Надзорное ведомство с привлечением специалистов профильных контролирующих органов намерено выяснить обстоятельства случившегося и проверить соблюдение требований ветзаконодательства, в том числе порядок и условия содержания животных, а также обеспечение безопасности зрителей во время подобных преставлений.

В новость внесены изменения (11:21 мск) - добавлены подробности в пятом абзаце.